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Первый корабль со штатным «Панцирем-М» подготовили к спуску на воду
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Первый корабль со штатным «Панцирем-М» подготовили к спуску на воду 

Российская Газета 1 час назад
На петербургском заводе «Пелла» подготовили к спуску на воду первый в России построенный малый корабль, который в штатном порядке оснащен новым корабельным зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Его спуск на воду ожидается 5 мая.
Малый ракетный корабль проекта 22800 серии «Каракурт» под названием «Шквал» имеет заводской номер 253, сообщает bmpd. Боевой модуль ЗРПК уже установлен на «Шквале». Корабль заложили 29 июля 2016 года, и он стал третьим в данном проекте. А разработали его в петербургском Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз».
Новые малые корабли должны сменить проект 21631 — «Буян-М». Всего их построили двенадцать.
Что касается проекта 22800, то ВМФ России планирует получить на вооружение не менее 18 малых ракетных кораблей. Завод «Пелла» по контракту строит первые семь МРК. Головной корабль серии — «Ураган» спущен на воду 29 июля 2017 года, в мае нынешнего года должны начаться его ходовые испытания. Второй корабль — «Тайфун» спущен на воду 24 ноября 2017-го. Оба этих МРК оснащены 30-мм артиллерийскими установками АК-630. «Панцирь-М» они не несут.
Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» — модификация новейшего российского зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования «Панцирь-С». Разработан для установки на кораблях Военно-морского флота России. Вместо спаренных пулеметов 2А38М калибра 30 мм предусмотрены шестиствольные автоматические пушки типа 6К30ГШ. Со временем эти ЗРПК заменят корабельные зенитно-артиллерийские комплексы «Кортик».
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