Финляндия объявляет тендер на многоцелевые истребители 

27 апреля финское командование по логистике вооруженных сил, после получения полномочий от министра обороны Юсси Ниинистё, выслало властям Великобритании, Франции, Швеции и Соединенных штатов Америки приглашение к участию в тендере на многоцелевые самолеты. В рамках тендера HX министерство обороны Франции намерено приобрести 64 новых многоцелевых самолета которые заменят на службе используемые с начала 1990-х годов F-18 Hornet. Во внимание принимаются только самолеты произведенные западными странами: Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35A и Saab Gripen. Власти в Хельсинки вместе с самолетами намерены также предложить вооружение, учебное оборудование, пакет сервисного обслуживания, запасных частей и расходных материалов. С целью снижения риска несовместимости оборудования, участников попросили сделать комплексные предложения, отвечающие требования ВВС Финляндии. В соответствие с условиями тендера каждый участник вместе со своими властями будет нести ответственность за поставку комплектного пакета, включающего в себя: вооружение, оснащение и системы, интеграцию систем и систему поддержки миссий. При выборе нового самолета власти Финляндии примут во внимание: боевые способности, безопасность поставки, охват промышленного сотрудничества (уровень потенциальной локализации), цену, а также влияние сделки на политику безопасности и обороноспособность. Оценка боеспособности будет проводиться на основании пяти сценариев: уничтожение воздушной цели, уничтожение наземной цели, уничтожение морской цели, способность вести разведывательные миссии и нанесение ударов с далекого расстояния. Боевые способности самолетов — единственный критерий, по которому все участники будут сравниваться непосредственно. Оуенке подлежат также способности самолетов действовать на различных оперативных базах в различных местах. Оферент должен обеспечить промышленное сотрудничество и безопасность поставок для бесперебойной работы в случае войны. Выполнение таких требований будет оцениваться по принципу «выполнено/не выполнено». Стоимость эксплуатации самолетов будет покрываться из бюджета Финляндии. Процедура тендера по программе HX разделена на несколько этапов. Принятие предложения, начавшееся недавно — первый этап. Следующим этапом будут переговоры с каждым из оферентов, которые начнутся во второй половине 2019 года. Последние предложения и поправки к ним принимаются до 2020 года. Власти в Хельсинки сделают выбор многоцелевого боевого самолета для финских ВВС в 2021 году. План предусматривает, что они будут находится в эксплуатации до 2060 года. Министр обороны Финляндии принял решение об обязательстве всех участников тендера обеспечить локализацию производства в размере не менее 30 процентов от стоимости всего заказа, оцениваемого в 10 млрд евро. Это. П о его мнению, достаточно, чтобы вовлечь в процесс производства местные предприятия и обеспечить большую безопасность поставок, а также для усиления финской технологической базы в области обороны.