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Бывший лидер авиагруппы «Стрижи»: столкновение истребителя с птицей равносильно попаданию снаряда
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Бывший лидер авиагруппы «Стрижи»: столкновение истребителя с птицей равносильно попаданию снаряда 

BFM.RU 44 минуты назад
Фото: BFM.RU
В Сирии утром 3 мая разбился истребитель Су-30, оба пилота погибли. Самолет рухнул в Средиземное море.
Личности пилотов Минобороны не раскрывает. По данным телеграм-канала Mash, один из погибших летчиков — майор Альберт Давидян.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Огневого воздействия по самолету не было. Эту версию Business FM прокомментировал советский и российский военный летчик, бывший лидер авиагруппы «Стрижи» Николай Дятел:
Николай Дятел советский и российский военный летчик, бывший лидер авиагруппы «Стрижи» «Явно, что ситуация не из простых, раз летчики не смогли воспользоваться системой спасения, то есть катапультироваться, это говорит о дефиците времени. При попадании птицы в двигатель последствия могут быть очень серьезные: идет разрушение турбины, возможно, обрыв лопаток турбины, это может привести к пожару. Ситуация может быть очень скоротечна. Самолет все-таки на такой высоте, у него скорость, я думаю, 600 и более километров в час, еще и полет птицы. Это равносильно попаданию снаряда».
Как отметил Николай Дятел, на сегодняшний момент все передовое самолетостроение заложено именно в Су-30СМ. «Борт занимает лидирующие позиции в своем классе у нас, да и в мире вообще. Я думаю, что на данный момент мы впереди планеты всей с этим самолетом», — добавил летчик.
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