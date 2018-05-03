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Новинки парада: мотовездеходы ВДВ и спецназа АМ-1
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Новинки парада: мотовездеходы ВДВ и спецназа АМ-1 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Также по главной площади страны проходит различного рода бронетехника: бронетраспортеры, боевые машины пехоты, основные боевые танки. Поскольку в праздничных колоннах много образцов, характеристики которых засекречены, еще не скоро станет известна масса, например, перспективных Т-14 «Армата».
Однако уже сейчас можно сказать, какой образец новейшей российской техники является самым легким. Речь идет об армейском мотовездеходе АМ-1, который то и дело мелькает в последнее время в репортажах с учений воздушно-десантных войск и частей специального назначения. Его вес составляет всего 460 кг. Грузоподъемность при этом достигает 300 кг. Полная масса буксируемого прицепа — 500 кг.
Этот боевой квадроцикл может быть транспортным средством для двух полностью экипированных военнослужащих. Парадные машины вооружены 7,62-мм пулеметами ПКП «Печенег», способным прицельно уничтожать противника на дальности в 1500 м. Возможна установка другого вооружения, например автоматических гранатометов.
АМ-1 имеет колесную формулу 4х4. Мощность бензинового двигателя — 40 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 80 км/ч. Запас хода — 300 км.
Мотовездеходы уверенно чувствуют себя на песчаных дюнах пустынь, в горах, в экстремальных условиях Заполярья. Не подведет техника ВДВ и спецназа и во время прохождения по брусчатке Красной площади.
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