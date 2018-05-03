Многоцелевой истребитель Су-30СМ: летно-технические характеристики

Су-30СМ (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Первый полет Су-30СМ состоялся в сентябре 2012 года.

Самолет продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ, созданного на базе самолета Су-30 для Индии

Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Истребитель адаптирован под требования российских ВВС в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

Истребитель Су-30СМ способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, он может не только сбивать самолеты противника и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам группы (в том числе и бомбардировщикам Су-34).

Самолет обладает большой дальностью полета и возможностью дозаправки в воздухе.

В конструкции Су-30СМ не использована технология малозаметности, поэтому его защита основана на подавлении вражеских радиолокационных станций с помощью мощной бортовой системы радиоэлектронной борьбы.

Высокая степень маневренности самолета достигается за счет переднего горизонтального оперения (ПГО) и двигателей с управляемым вектором тяги. В целом же, размеры и компоновка фюзеляжа полностью повторяют истребители Су-30 и Су-30МКИ. Летчики размещены в кабине тандемом.

Самолет оснащен бортовой радиолокационной станцией управления „Барс“, которая способна взять в цель 15 объектов и поразить одну ближнюю цель или четыре дальних, а также преодолеть помехи вражеских средств радиоэлектронной борьбы. В Су-30СМ использована система нашлемного целеуказания, а также индикация на лобовом стекле. Кроме того, кабины пилотов оснащены многофункциональными жидкокристаллическими экранами. Все это обеспечивает летчикам высочайший уровень осведомленности о воздушной обстановке.

Ближний бой позволяет вести встроенная в кабину оптико-локационная станция, она является подсистемой системы управления вооружением. Основана на принципе работы обнаружения и ведения цели по тепловому излучению, дальность цели измеряется лазерным дальномером, данные выводятся на экран. Эта же система следит за исправностью работы всех узлов, прочностью конструкции и состоянием полета самолета.

На Су-30СМ могут быть установлены подвесные контейнеры с лазерной и инфракрасной прицельной аппаратурой. Истребитель оснащен инерциальной навигационной системой с приемником спутникового сигнала от системы ГЛОНАСС, это обеспечивает высокую точность следования по маршруту. Су-30СМ может совершать автоматический полет на разных режимах, включая полет на малых высотах, заход на посадку, а также во время атаки против наземных и надводных целей. Система, обеспечивающая автоматическое управление, связана с навигационной системой.

Боевая нагрузка истребителя Су-30СМ составляет восемь тысяч килограмм. Самолет имеет двенадцать узлов подвески, на которых может быть размещена широкая номенклатура ракетно-бомбового вооружения. Это могут быть шесть управляемых ракет для ведения воздушного боя на средних или коротких дистанциях, неуправляемые авиабомбы массой 500 или 250 килограмм, контейнеры с неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме ракетно-бомбового вооружения, на самолете установлена 30-миллиметровая пушка ГШ-30-1.

Летно-технические характеристики:

Размах крыла — 14,70 м Длина самолета — 21,94 м Высота самолета 6,375 м Площадь крыла — 62,00 м2 Масса:

нормальная взлетная 24900 кг максимальная взлетная 34500 кг топлива — 9640 кг Двигатели 2 ТРДДФ АЛ-31ФП

Тяга 2 х 12800 кгс Максимальная скорость:

на высоте — 2125 км/ч у земли 1350 км/ч Практическая дальность 3000 км Практический потолок 17300 м Экипаж — 2 Истребитель Су-30СМ хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в Сирии . Стоит на вооружении десяти стран мира.