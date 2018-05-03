Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые представят на Параде Победы

"В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал»", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Кроме того, по его словам, на военном параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники. В их числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

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