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Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые представят на Параде Победы
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Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые представят на Параде Победы 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал», сообщил в четверг министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал»", — сказал Шойгу на селекторном совещании.
Кроме того, по его словам, на военном параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники. В их числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.
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