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Военные пенсии с 2012 года выросли почти на 40%, сообщили в Минобороны
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Военные пенсии с 2012 года выросли почти на 40%, сообщили в Минобороны 

РИА Новости 29 минут назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военные пенсии с 2012 года выросли почти на 40%, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.
"С 2012 года военные пенсии увеличены на 39,1%. Средний размер военной пенсии на выслугу лет превышает размер страховой пенсии работников в 1,75 раза и составляет 24,6 тысячи рублей", — сказала Шевцова.
По её словам, с 1 января 2018 года военные пенсии снова выросли на 4%.
"Благодаря последовательно проводимой Минобороны России работе совместно с Государственной Думой и Советом Федерации в условиях отсутствия индексации денежного довольствия с 2012-2017 годы принимались решения о ежегодном повышении военных пенсий на уровень инфляции", — уточнила Шевцова.
Кроме того, в период с 2013 по 2016 год выполнялся указ президента России 2012 года в части ежегодного увеличения военных пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.
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