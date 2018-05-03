Шойгу отметил рост популярности военной ипотеки

"Рассмотрим, как осуществляется жилищное обеспечение военнослужащих в рамках накопительной-ипотечной системы. Отмечу, что такая форма приобретения жилья набирает популярность среди личного состава", — сказал Шойгу.

По его словам, с 2012 года число участников накопительно-ипотечной системы в Вооружённых Силах возросло в 2,5 раза и сейчас превышает 216 тысяч человек.

"К примеру, в прошлом году из 23-х тысяч военнослужащих, получивших жильё, 13 тысяч воспользовались ипотекой. Как видим, в целом система работает хорошо. Для того чтобы она не давала сбоев, важно строго соблюдать сроки предоставления воинскими частями необходимых документов в жилищные органы", — подчеркнул министр.