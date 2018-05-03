В Москве проходит заключительная вечерняя тренировка Парада Победы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Вечерняя репетиция парада, завершающая череду тренировок военных ко Дню Победы, проходит в эти минуты в Москве. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"На Красной площади началась заключительная вечерняя тренировка парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед военным парадом 9 мая у военнослужащих осталась генеральная репетиция 6 мая", — рассказали в российском военном ведомстве.

По Красной площади этим вечером торжественным маршем проследуют пешие парадные расчеты и военная техника. Авиация Воздушно-космических сил России проведет отдельную репетицию над Москвой утром 4 мая.

В состав 33 парадных расчетов пешей колонны входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ Министерства обороны РФ, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также представители Росгвардии, МЧС и ФСБ.

"По Красной площади сегодня проходят воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастополь), воспитанники Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны и Саратовского института войск национальной гвардии РФ, а также парадный расчет роты военной полиции", — отметили в Минобороны.

В тренировке принимают участие более 12,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.

Колонна техники

В составе механизированной колонны по главной площади страны этим вечером проследуют автомобили «Тигр», танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-C», ракетные комплексы «Ярс», а также перспективные образцы: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция».

Также по Красной площади пройдет боевая машина «Терминатор». Впервые этот образец военной техники можно было увидеть на учениях «Запад-2017», отметили в Минобороны. По вечерней Москве проследуют робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», армейский снегоход, беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», армейский мотовездеход, УАЗ «Пикап» с пулеметом «Корд». В состав механизированной колонны включены РСЗО «Смерч», защищенный бронеавтомобиль «Тайфун-К», боевая машина «Тор-М2» и бронированный корпусной автомобиль «Патруль».