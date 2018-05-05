Лазерный комплекс «Пересвет» могут показать на параде Победы в Москве в ближайшие 2-3 года

МОСКВА , 5 мая. / ТАСС /. Боевой лазерный комплекс «Пересвет» может быть показан на параде Победы в Москве в ближайшие два-три года, сейчас он проходит модернизацию. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью, опубликованном в субботу на сайте телеканала «Звезда».

"Я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса. Если сегодня он требует достаточно много машин обеспечения, то скоро он будет достаточно компактный, и, возможно, мы его также представим широкой публике", — сказал Борисов, отвечая на вопрос, будет ли комплекс представлен на параде Победы.