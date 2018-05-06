Как в России проходят последние приготовления к параду Победы: видео

По всей России сейчас идут последние приготовления к параду Победы 9 мая. Финальный «прогон» перед праздничным парадом в Москве традиционно проходит с утра и максимально приближен к тому, что пройдет в центре столицы в День Победы.

Сегодня на Красной площади все будет торжественно, волнительно и выверено буквально до секунды — точь-в-точь как 9-го мая. Это касается и движения механизированной колонны по городу. Утром 8 мая москвичей разбудил рев двигателей полутора сотни лучших боевых машин.

В репетиции примут участие 13 тысяч военнослужащих, а в небе над Москвой пролетят больше 70-ти самолетов и вертолетов. Начнется последняя генеральная репетиция в 10 утра: бой курантов, легендарное знамя Победы, парадные ЗИЛы и громогласные «Ура!» от 33-х расчетов пеших колонн.

У стен Кремля промаршируют моряки, десантники, летчики, юнармейцы. В нынешнем году к ним впервые присоединятся представители смоленской Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского и филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя

Кроме того, и среди военной техники будет сразу несколько премьер. Например, боевая машина поддержки танков «Терминатор», которая на поле боя может заменить шесть БМП и 40 солдат. Зрители увидят и новых роботов «Уран-6» и «Уран-9». На специальных платформах проедут беспилотники «Корсар» и «Катран».

Над Красной площадью впервые пролетят истребители Су-57 последнего поколения и модернизированный «МиГ» с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Финальным аккордом по традиции станет выступление оркестра, который покинет площадь под марш «Прощание славянки».

Последние приготовления к параду Победы сейчас идут по всей стране. Началась череда генеральных репетиций с Петропавловска-Камчатского , где под суровым дальневосточным небом солдаты и матросы чеканили шаг, оттачивая синхронность движений до автоматизма.

А в Севастополе в парадном строю прошли полторы тысячи моряков Черноморского флота, бойцов авиационного и зенитного ракетного полков, курсанты и юнармецы. После чего по улицам проследовала военная техника.