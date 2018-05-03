Шойгу назвал стоимость гособоронзаказа на 2018 год

По его словам, сказанным на селекторном совещании военного ведомства , гособоронзаказ предусматривает размещение около 3 700 заданий на общую стоимость порядка 1,5 триллиона рублей.

Кроме того, почти 70% из названной суммы пойдёт на серийные закупки современного вооружения и военной техники.

Шойгу отметил, что по состоянию на начало мая уже заключены контракты почти на 85% от общего объёма выделенных средств.

«В целом показатели размещения ГОЗ-2018 выше, чем в прошлом году. Вместе с тем до 15 мая, даты завершения контрактации, остаётся не так много времени, поэтому темпы размещения гособоронзаказа необходимо ускорить», — призвал генерал армии.

Минобороны уже приняло меры, позволяющие снизить риски несвоевременного исполнения гособоронзаказа: сокращён период проведения конкурсов и подписания контрактов с единственным исполнителем, а также обеспечена пролонгация долгосрочных обязательств.