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Шойгу назвал стоимость гособоронзаказа на 2018 год
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Шойгу назвал стоимость гособоронзаказа на 2018 год 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Гособоронзаказ на текущий год составит около 1,5 триллиона рублей, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передаёт РИА «Новости».
По его словам, сказанным на селекторном совещании военного ведомства, гособоронзаказ предусматривает размещение около 3 700 заданий на общую стоимость порядка 1,5 триллиона рублей.
Кроме того, почти 70% из названной суммы пойдёт на серийные закупки современного вооружения и военной техники.
Шойгу отметил, что по состоянию на начало мая уже заключены контракты почти на 85% от общего объёма выделенных средств.
«В целом показатели размещения ГОЗ-2018 выше, чем в прошлом году. Вместе с тем до 15 мая, даты завершения контрактации, остаётся не так много времени, поэтому темпы размещения гособоронзаказа необходимо ускорить», — призвал генерал армии.
Минобороны уже приняло меры, позволяющие снизить риски несвоевременного исполнения гособоронзаказа: сокращён период проведения конкурсов и подписания контрактов с единственным исполнителем, а также обеспечена пролонгация долгосрочных обязательств.
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