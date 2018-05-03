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Свыше 600 единиц техники будет переброшено в пункты постоянной дислокации из Нижегородской области
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Свыше 600 единиц техники будет переброшено в пункты постоянной дислокации из Нижегородской области 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Навыки, полученные в ходе крупнейшего полкового тактического учения, позволят обеспечить высокую оперативность соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО при совершении ими комбинированных маршей во время передислокации на большие расстояния.
Военнослужащие воинских частей Западного военного округа (ЗВО), приступили к погрузке на железнодорожные платформы свыше 600 единиц тяжелого вооружения и военной техники в рамках завершающего этапа проведения двустороннего полкового тактического учения в Нижегородской области.
Для оперативной переброски техники и личного состава в пункты постоянной дислокации в Воронежскую и Брянскую области личный состав мотострелковых полков впервые проведут одновременную погрузку на платформы шести железнодорожных эшелонов.
При погрузке техники такелажные команды используют сборно-разборные конструкции временных платформ-аппарелей. Подобная технология позволяет увеличить фронт погрузки на подвижной состав.
Навыки, полученные в ходе крупнейшего полкового тактического учения, позволят обеспечить высокую оперативность соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО при совершении ими комбинированных маршей во время передислокации на большие расстояния.
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