Свыше 600 единиц техники будет переброшено в пункты постоянной дислокации из Нижегородской области

Навыки, полученные в ходе крупнейшего полкового тактического учения, позволят обеспечить высокую оперативность соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО при совершении ими комбинированных маршей во время передислокации на большие расстояния.

Военнослужащие воинских частей Западного военного округа (ЗВО), приступили к погрузке на железнодорожные платформы свыше 600 единиц тяжелого вооружения и военной техники в рамках завершающего этапа проведения двустороннего полкового тактического учения в Нижегородской области

Для оперативной переброски техники и личного состава в пункты постоянной дислокации в Воронежскую и Брянскую области личный состав мотострелковых полков впервые проведут одновременную погрузку на платформы шести железнодорожных эшелонов.

При погрузке техники такелажные команды используют сборно-разборные конструкции временных платформ-аппарелей. Подобная технология позволяет увеличить фронт погрузки на подвижной состав.

Навыки, полученные в ходе крупнейшего полкового тактического учения, позволят обеспечить высокую оперативность соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО при совершении ими комбинированных маршей во время передислокации на большие расстояния.