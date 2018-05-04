Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно в акватории Черного моря

В акватории Черного моря западнее мыса Тарханкут в Крыму российскими пограничниками за незаконный промысел камбалы-калкана было задержано украинское рыболовецкое судно, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«4 мая западнее мыса Тарханкут в акватории Черного моря пограничным сторожевым кораблем «Аметист» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки — город Очаков Украина ), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации », — говорится в сообщении.

В ФСБ также отметили, что в ходе проверки были изъяты незаконные орудия лова (несколько километров сетей), а судно и его экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставлены в Крым для проведения процессуальных действий.

Ранее стало известно о задержании украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд» из Крыма с 10 членами экипажа на борту. Позже судно было арестовано украинским судом. При этом против капитана корабля на Украине возбудили два уголовных дела. В ходе последнего заседания суд постановил отпустить его под личное обязательство являться на судебные заседания.