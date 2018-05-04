ФСБ задержала украинское судно в Черном море 

Российские пограничники задержали в Черном море украинское рыблолвецкое судно за незаконный вылов камбалы в исключительной экономической зоне РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Крыму.
«Пограничным сторожевым кораблем… задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки — город Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — говорится в сообщении. Рыбловецкий корабль был задержано западнее мыса Тарханкут. В ходе проверки были изъяты незаконные орудия лова — несколько километров сетей. Судно и его экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставлены в Крым.