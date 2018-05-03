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Тысяча военных полицейских ЮВО проследят за порядком на праздновании 100-летия округа и Дня Победы
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Тысяча военных полицейских ЮВО проследят за порядком на праздновании 100-летия округа и Дня Победы 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Около тысячи военных полицейских Южного военного округа обеспечат порядок во время тренировок парадов и парадных шествий на территории 56 городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Также, на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах проходит совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.
Так, на территории ЮВО собираются провести 56 торжественных мероприятий с участием войск округа. Состоится 36 прохождений войск торжественным маршем и статичный показ военной техники и 20 торжественных мероприятий с привлечением войск Южного военного округа в городах и населенных пунктах Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области, а также в республиках Северного Кавказа, в российских военных базах ЮВО в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
Всего планируется привлечь более 24 тысяч военнослужащих округа и других силовых ведомств и более 350 единиц вооружения и военной техники. 3-4 мая в соединениях и воинских частях пройдут Дни открытых дверей, в честь празднования 100-летия образования ЮВО.
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