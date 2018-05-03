Около 1000 военных полицейских ЮВО обеспечат правопорядок в День Победы в городах на Юге России

На железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД , с которыми уже налажено взаимодействие и обмен информацией.

Около 1000 военных полицейских Южного военного округа задействовано в обеспечении репетиций парадов и парадных шествий на территории 56 городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Военная полиция и военная автоинспекция отвечают за правопорядок, воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения и осуществляет охрану военных объектов.

На территории воинских гарнизонов ежедневно несут службу более 250 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.

Кроме того, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на крупных транспортных узлах организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России, с которыми налажено взаимодействие и обмен информацией.

На вооружении военной полиции, кроме традиционного стрелкового вооружения, имеются специальные средства и оружие нелетального действия, а также автомобили.

В соответствии с обращениями глав субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на территории Южного военного округа планируется провести 56 торжественных мероприятий с участием войск округа.

Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО планируется привлечь свыше 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств, а также более 350 единиц вооружения и военной техники.

3-4 мая в соединениях и воинских частях состоятся Дни открытых дверей в честь празднования 100-летия образования военного округа. Для гостей будут организованы выставки военной техники, показательные выступления военнослужащих, развернуты полевые кухни с угощением.