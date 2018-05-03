Около 1000 военных полицейских ЮВО обеспечат правопорядок в День Победы в городах на Юге России 

На железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД, с которыми уже налажено взаимодействие и обмен информацией.
Около 1000 военных полицейских Южного военного округа задействовано в обеспечении репетиций парадов и парадных шествий на территории 56 городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Военная полиция и военная автоинспекция отвечают за правопорядок, воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения и осуществляет охрану военных объектов.
На территории воинских гарнизонов ежедневно несут службу более 250 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.
Кроме того, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на крупных транспортных узлах организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России, с которыми налажено взаимодействие и обмен информацией.
На вооружении военной полиции, кроме традиционного стрелкового вооружения, имеются специальные средства и оружие нелетального действия, а также автомобили.
В соответствии с обращениями глав субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на территории Южного военного округа планируется провести 56 торжественных мероприятий с участием войск округа.
Состоится 36 прохождений войск торжественным маршем и статичный показ военной техники, а также 20 торжественных мероприятий с привлечением войск ЮВО в городах и населенных пунктах Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, в республиках Северного Кавказа, на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО планируется привлечь свыше 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств, а также более 350 единиц вооружения и военной техники.
3-4 мая в соединениях и воинских частях состоятся Дни открытых дверей в честь празднования 100-летия образования военного округа. Для гостей будут организованы выставки военной техники, показательные выступления военнослужащих, развернуты полевые кухни с угощением.