Ещё
Около 1000 военных полицейских ЮВО обеспечат правопорядок в День Победы в городах на Юге России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 1000 военных полицейских ЮВО обеспечат правопорядок в День Победы в городах на Юге России 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД, с которыми уже налажено взаимодействие и обмен информацией.
Около 1000 военных полицейских Южного военного округа задействовано в обеспечении репетиций парадов и парадных шествий на территории 56 городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Военная полиция и военная автоинспекция отвечают за правопорядок, воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения и осуществляет охрану военных объектов.
На территории воинских гарнизонов ежедневно несут службу более 250 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.
Кроме того, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на крупных транспортных узлах организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России, с которыми налажено взаимодействие и обмен информацией.
На вооружении военной полиции, кроме традиционного стрелкового вооружения, имеются специальные средства и оружие нелетального действия, а также автомобили.
В соответствии с обращениями глав субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на территории Южного военного округа планируется провести 56 торжественных мероприятий с участием войск округа.
Состоится 36 прохождений войск торжественным маршем и статичный показ военной техники, а также 20 торжественных мероприятий с привлечением войск ЮВО в городах и населенных пунктах Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, в республиках Северного Кавказа, на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО планируется привлечь свыше 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств, а также более 350 единиц вооружения и военной техники.
3-4 мая в соединениях и воинских частях состоятся Дни открытых дверей в честь празднования 100-летия образования военного округа. Для гостей будут организованы выставки военной техники, показательные выступления военнослужащих, развернуты полевые кухни с угощением.
ТК «Звезда»: последние новости
В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США400
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы90
ЦБ резко повысил курс доллара53
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе200
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение