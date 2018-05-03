Шойгу: Гособоронзаказ на 2018 год составит 1,5 трлн рублей 

Сумма гособоронзаказа на текущий год составит около 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.
"Почти 70% этих средств пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники", — подчеркнул министр, отметив, что заключенные контракты уже охватывают около 85% средств.
Шойгу напомнил, что до 15 мая — последнего срока для заключения контрактов — остается немного времени, поэтому нужно ускорить темпы размещения гособоронзаказа.
Кроме того, глава военного ведомства рассказал, что военно-морской флот в этом году получит еще шесть новых кораблей, а также четыре судна после полного ремонта.