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Шойгу: Гособоронзаказ на 2018 год составит 1,5 трлн рублей
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Шойгу: Гособоронзаказ на 2018 год составит 1,5 трлн рублей 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Сумма гособоронзаказа на текущий год составит около 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.
"Почти 70% этих средств пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники", — подчеркнул министр, отметив, что заключенные контракты уже охватывают около 85% средств.
Шойгу напомнил, что до 15 мая — последнего срока для заключения контрактов — остается немного времени, поэтому нужно ускорить темпы размещения гособоронзаказа.
Кроме того, глава военного ведомства рассказал, что военно-морской флот в этом году получит еще шесть новых кораблей, а также четыре судна после полного ремонта.
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