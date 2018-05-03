Оклады российским военным ежегодно будут индексировать минимум на 4%

"По инициативе Минобороны президентом РФ принято решение с 1 января этого года в течение трех лет ежегодно индексировать оклады военнослужащих не менее чем на 4%. Также с начала года на 4% повышены пенсии военным пенсионерам и заработная плата гражданскому персоналу", — сказал генерал армии.

На эти цели Минобороны в этом году дополнительно выделено 38,6 миллиарда рублей, отметил министр.

По его словам, выплаты военным должны соответствовать зарплатам в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии индексироваться сверх уровня инфляции.