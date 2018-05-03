«Адмирал Кузнецов» получит на вооружение новую ракетную систему

Авианосец «Адмирал Кузнецов» в ходе модернизации получит на вооружение новую зенитную ракетную систему большой дальности «Полимент-Редут». На сегодняшний день на корабле стоят лишь комплексы Противовоздушной обороны ближнего действия — «Кинжал» и «Кортик».

Об этом ТАСС сообщил собеседник в судостроительной отрасли. В концерне «Алмаз-Антей» , а именно здесь и спроектировали новую ракетную систему, официальных комментариев пока не предоставили.

"Адмирал Кузнецов" — единственный авианосец в России подобного класса. Эксплуатируется он уже более четверти века. Поэтому и назрела необходимость модернизации устаревших систем и оборудования. Как говорил «РГ» заместитель генерального директора Центра судоремонта «Звездочка» Олег Антушев, это предприятие и определено головным исполнителем работ, «с правительством было принято решение о проведении его заводского ремонта с выполнением модернизации основных комплексов и систем».

По информации заместителя главкома ВМФ РФ Виктора Бурсука, работы на авианосце должны начаться уже в мае нынешнего года. На «Адмирале Кузнецове» установят новые котлы и новые системы, которые обеспечивают посадку, наблюдение и управление полетами. Кроме того, на корабле собираются поменять и часть взлетно-посадочных механизмов — аэрофинишенры, радиомаячную группу, сигнальное оборудование и всю систему связи. А вот ударный ракетный комплекс «Гранит» на авианосце останется. ВМФ России рассчитывает получить корабль в боевой состав в 2021 году.

Справка «РГ»

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — корабль проекта 1143.5. Построен на Черноморском судостроительном заводе. Введен в эксплуатацию 20 января 1991 года. Входит в состав Северного флота. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений авианосцев и подлодок. Автономность плаваний — 45 суток. Экипаж — 520 офицеров, 322 мичмана и 1138 матросов. Авиационная группа — 50 самолетов и вертолетов.