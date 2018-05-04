Какие мероприятия пройдут 9 мая в Екатеринбурге?

Уже на следующей неделе, в среду, состоится празднование Дня Победы. 9 мая в честь 73-летия победы в Екатеринбурге пройдет большое количество мероприятий. Где посмотреть на выставку военной техники и военную реконструкцию, послушать Елену Ваенгу и принять участие в митинге? Подробности — в материале «АиФ-Урал»

Начнется празднование 9 мая с торжественного ритуала «Память» на Широкореченском кладбище, который состоится в 8.30 утра.

Основные мероприятия начнутся в 10 часов. Так, на площади 1905 года пройдет военный парад войск Екатеринбургского гарнизона. В это же время на улице Пушкина откроется выставка военной техники воинских частей Центрального военного округа, а на Химмаше, в переулке Хибиногорский, 31, состоится шествие и торжественный митинг. Кроме того, в 10 часов у здания ДК «Елизаветинский» на Бисертской, 14 пройдет митинг «В памяти навсегда», спортивная эстафета и праздничный концерт. В то же время в жилом районе Рудный, на улице Ушакова, 24, состоится митинг у обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 10.30 у стелы погибшим широкореченцам на Удельной, 1 будет организован митинг «Помнят их земляки».

В 11 часов возле центра культуры «Горный Щит» на улице Ленина, 12а в селе Горный Щит пройдет торжественный митинг у обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам. В это же время митинг состоится и в поселке Шабровский, на Ленина, 34.

Тогда же, в 11 часов, на площади 1905 года пройдет акция «Бессмертный полк».

С 11 до 20 часов на площади 1905 года пройдет акция «Вспомним всех поименно». А в Историческом сквере, с 11 до 21 часа, будет организован иммерсивный спектакль «Театр Великой войны».

В 12 часов в парке семейного отдыха «Эльмашевский» на Старых Большевиков, 22 начнется концертная программа «Великий май— победный май».

В это же время в ЦПКиО им. Маяковского на Мичурина, 230 пройдет встреча ветеранов у памятника воинам-разведчикам — мотоциклистам. Также будет организована праздничная программа «День Победы». Помимо этого, в 14 часов в парке можно будет увидеть военно-историческую реконструкцию «Солдатскими дорогами».

С 12 до 14 часов на площади 1905 года будет организована трансляция парада Победы с Красной Площади в Москве

А на площади Советской армии, с 12 до 17 часов пройдет семейная программа «Я — победитель». Здесь можно будет сдать нормы ГТО и получить специальное удостоврение.

В Историческом сквере с 12 до 18 часов состоится концертная программа «Мы внуки твои, Победа!»

На площади возле УрГЭУ на 8 марта, 62 с 12 до 14 часов пройдет традиционная акция «Вальс Победы».

С 12.30 часов на бульваре Культуры, 3, возле центра культуры «Орджоникидзевский», начнется концертная программа «Победа остается молодой».

С 14 до 19 часов на площади 1905 года будет организован кинотеатр под открытым небом. В этот же период времени на улице Пушкина будет организована концертная программа «Споемте, друзья».

«На улице Пушкина прозвучат песни военных лет. Здесь получат возможность выступить на большой городской площадке люди, которые, быть может, хоть и малоизвестны, но они побеждают на районных, школьных фестивалях, состоят в артистических кружках и клубах. Нам кажется правильным, что пересекаться будут и профессиональные, и непрофессиональные артисты», — заявил в ходе пресс-конференции, посвященной программе празднования Дня Победы, исполнительный директор дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков

На Октябрьской площади возле Театра Драмы с 14 до 22.30 пройдет концертная программа «Победная Весна». Ее участниками станут Елена Ваенга и группа «Любэ». «Вторая большая площадка — полщадь перед Театром Драмы. Мы приглашаем очень популярных артистов — Елену Ваенгу и группу „Любэ“. К их выступлениям присоединятся наши екатеринбургские коллективы. Знаю, что совместные номера готовятся с Уральским хором», — прокомментировал Марков.

В парке семейного отдыха «Таганский» в 16 часов будет организована праздничная программа «Салют Победы».

В Историческом сквере с 19 до 22.30 состоится гала-концерт «Слава велика — подвиг народный». Гостями вечера станет группа «Цветы». «В Историческом сквере развернется главная концертная площадка. Ее режиссеры обращаются к фактам Свердловска времен Великой Отечественной войны, они вспоминают разные эпизоды, которые часто были не связаны с производством. На время войны не останавливались фестивали, спортивные соревнования. Иногда умеренно продолжались общегородские акции, которые объединяли дух народа. В вечернем гала-концерте будет задействован ансамбль песни и пляски и оркестр Центрального военного округа, также на сцене будут появляться исторические реконструкции. Для участия в концерте мы пригласили группу „Цветы“. У них есть много жизнеутверждающих позитивных песен, которые найдут свою аудиторию», — сообщил Илья Марков.

Завершится празднование Дня Победы традиционным салютом. В 22.30 его можно будет увидеть над акваторией городского пруда. Под музыкальное сопровождение в течение 20 минут горожане смогут наблюдать красочное шоу.