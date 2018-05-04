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100-летие военных округов отметят банкетом в Екатеринбурге
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100-летие военных округов отметят банкетом в Екатеринбурге 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В пятницу, 4 мая в Екатеринбурге отмечают 100-летие образования Приволжского и Уральского военных округов. В праздновании примут участие ветераны округа, его бывшие командующие, первые лица Свердловской области и генералы силовых ведомств, сообщил источник «АиФ-Урал».
Для празднования выбрано несколько площадок, в том числе Окружной дом офицеров, площадь перед памятником «Черный тюльпан» — там выставлена военная техника, эксплуатируемая в ЦВО и на театре военных действий в Сирии. Еще одной площадкой станет банкетный зал на 100 мест в жилом комплексе «Главный проспектЪ» на Ленина, 8. Туда будут приглашены VIP-гости. Ожидается выступление генералов, командовавших округами ранее.
Уместно напомнить, что в момент создания военные округа были разделены, позже произошло объединение. В рамках укрупнения был организован Приволжско-Уральский военный округ, который позже был соединен с Сибирским ВО, став Центральным. Эти вехи военной структуры отметят праздничным салютом из 60 залпов — они прогремят в 22 часа из ЦПКиО.
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