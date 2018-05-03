Сотрудники МЧС Центрального округа проводят тренировку

На территории Новой Москвы в деревне Летова состоялись командно-штабные учения, во время которых сотрудники Центрального округа МЧС отрабатывали практические действия по тушению лесных пожаров и пала травы (с отработкой мероприятий по противопожарной опашке территории).

Тренировка прошла под руководством начальника экстренного реагирования Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковника внутренней службы Антона Москаленко.

Во время учений было задействовано 23 ед. техники силы и средства Московской городской подсистемы предупреждения ликвидации ЧС, два пожарно-спасательных автомобиля и 13 ед. техники ГБУ «Автомобильные дороги».