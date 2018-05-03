«Деривация-ПВО» готова к госиспытаниям

Госиспытания новой 57-мм зенитной самоходной установки «Деривация-ПВО» начнутся в 2018 году, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Государственные испытания нового зенитно-артиллерийского модуля калибра 57 мм, разработанного нижегородской компанией «Буревестник», планируется начать в этом году», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Ростеха

По данным разработчика, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире, так как получит способность как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях.