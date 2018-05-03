Ещё
«Деривация-ПВО» готова к госиспытаниям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Деривация-ПВО» готова к госиспытаниям 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Госиспытания новой 57-мм зенитной самоходной установки «Деривация-ПВО» начнутся в 2018 году, сообщили в пресс-службе Ростеха.
«Государственные испытания нового зенитно-артиллерийского модуля калибра 57 мм, разработанного нижегородской компанией «Буревестник», планируется начать в этом году», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Ростеха.
По данным разработчика, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире, так как получит способность как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях.
Напомним, 30 марта гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (разработчик, входит в «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных заявил, что первый опытный образец новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса «Деривация-ПВО» создан и приступил к предварительным испытаниям.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о переброске к границам ЛНР бронетехники, «Градов» и бойцов ВСУ Сеул прокомментировал возможность вывода войск США в случае мира с КНДР Британские истребители собрались бороться с «агрессией» над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы64
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов134
Полномочия Медведева передадут Кудрину998
В Сирии разбился российский истребитель529
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка113
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение