Ещё
«Илья Муромец» завершил ледовые испытания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Илья Муромец» завершил ледовые испытания 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Новейший ледокол Северного флота «Илья Муромец» завершил ледовые испытания и вернулся в порт приписки Мурманск, сообщил начальник пресс-службы флота Вадим Серга.
«Успешно завершив работу в районе Карских ворот, экипаж ледокола обеспечил первую ледовую проводку в Белом море подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий», после чего направился в Мурманск», — передает РИА «Новости» слова Серги.
Он отметил, что экипаж судна находился в море 19 суток. В ходе испытаний, проходивших в проливе Карские ворота и в восточных районах Баренцева моря, ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики. В середине апреля Серга сообщал, что новейший ледокол «Илья Муромец» начал испытания в восточной части Баренцева моря.
Напомним, в ноябре 2017 года ледокол «Илья Муромец» был передан ВМФ. Судно может проводить суда по льду толщиной 0,9 метра, перевозить грузы, выполнять гидрографические исследования и участвовать в спасательных операциях.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о переброске к границам ЛНР бронетехники, «Градов» и бойцов ВСУ Сеул прокомментировал возможность вывода войск США в случае мира с КНДР Британские истребители собрались бороться с «агрессией» над Черным морем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель414
Полномочия Медведева передадут Кудрину880
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка92
Еще один мессенджер заблокируют в России248
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение