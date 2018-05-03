Китай заявил о своих правах размещать ПРО на островах Спратли

Китай заявил о своем праве размещать ПРО на островах Спратли, принадлежность которых оспаривают сразу шесть государств. Официальную позицию Пекина озвучила представитель МИД КНР Хуа Чуньин

"Во-первых, я хочу сказать, что китайское правительство обладает неоспоримым правом территориального контроля над архипелагом Спратли (кит. Наньша — прим «РГ») и прилегающими акваториями, — сказала она. — Проведение любых строительных работ, включая размещение оборудования, необходимого для обороны и обеспечения безопасности нашей страны, — естественное право КНР".

По словам Хуа Чуньин, китайская сторона не намерена кому-либо угрожать, а поводы для беспокойства международного сообщества отсутствуют.

"Не стоит беспокоиться или чего-то опасаться. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и объективность", — подытожила дипломат.