Первая репетиция воздушного парадного строя авиации ВКС прошла в Москве

Первая репетиция воздушного парадного строя авиации ВКС России прошла 4 мая, передает телеканал Москва 24. Над центром столицы пролетели самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России.

Первый в этом году тренировочный пролет позволил летчикам до секунд выверить время выхода на заданные точки, а также убедиться, что строй движется зрелищно и по всем правилам безопасности.

В этом году на параде в честь Дня Победы над Красной площадью пролетят 73 воздушных судна — по количеству лет со Дня Победы. Среди них истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные МиГ-31К, ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, истребители Су-35, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и другие.

Для выполнения полетов авиации на параде задействуют восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

Генеральная репетиция парада назначена на 6 мая. Она будет дневной и в ней, помимо пеших расчетов и техники, примут участие 73 единицы боевой авиации. Вход на площадь в этот день разрешат 300 зрителям. Билеты на генеральную репетицию получат участники проекта «Активный гражданин». Шанс побывать на прогоне получат те, кто набрал более 3,5 тысячи баллов.