Москвичам рассказали, где и как отпраздновать День Победы в городе

Праздничные мероприятия в День Победы пройдут во всех округах Москвы , жителей и гостей города ждут концерты, спектакли, трансляции парада военной техники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Центральной точкой празднования Дня Победы в Москве традиционно станет Красная площадь. Здесь пройдет парад с участием 12,5 тысяч военнослужащих и 120 единиц техники. Если же 9 Мая оказаться на трибунах не получилось, можно отправиться на одну из многих праздничных площадок, рассыпанных по всей столице», — отмечается в материале.

8 и 9 мая на площади перед храмом Христа Спасителя пройдут праздничные концерты. Во вторник, 8 мая, программа начнется в 19:00 и продолжится до 22:00. В среду, 9 мая, праздник здесь будут отмечать с самого утра. В 10:00 на уличных экранах начнут транслировать парад Победы на Красной площади, а с 12:00 начнется концерт, участниками которого станут молодежный симфонический оркестр ВФМС, солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской и другие.

В эти же дни пройдут концерты на Поклонной горе. 8 мая представление начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта. 9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию парада, а после на сцену выйдет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и другие артисты. С 19:00 до 22:00 здесь пройдет концерт с участием Олега Газманова Дмитрия Харатьяна и других.

На сцену в парке «Печатники» в 13:00 выйдут актеры театра «Шалом», после выступят артисты дворца культуры «Капотня», театра Алексея Рыбникова и другие. Для гостей музея-заповедника «Царицыно» праздник в честь Дня Победы начнется в 11:00. На сцене выступят коллективы департамента культуры Москвы. В 13:00 стартует общегородская программа, в 19:00 начнется музыкальный концерт.

Большая дневная и вечерняя программы пройдут в Екатерининском парке. На главной сцене парка выступят артисты театрального центра «Практика», театра спортивно-зрелищных выступлений «Каскадер» и других коллективов, звезды российской эстрады.

В 12:25 начнется праздник в зоне отдыха «Тропарево». Открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко . Затем выступят актеры и певцы.

На площади трех вокзалов 9 мая запланирована концертная программа «Вокзалы Победы». На Рижском вокзале в 08:50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории местного музея. На Казанском вокзале праздничная программа начнется в 10:00 с трансляции парада Победы. На Белорусском вокзале праздничная программа также начнется с трансляции парада Победы и продолжится концертом.

В 15:00 в Москве начнется шествие «Бессмертный полк». Горожане пройдут до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 09:30 с Рижского вокзала отправится поезд Победы.