Артиллеристы ЗВО проведут тренировку «салюта Победы»

Артиллеристы ЗВО впервые проведут ночную тренировку «салюта Победы»

Салютные расчеты артиллерийских подразделений выполнят 30 залпов холостыми зарядами и пуски фейерверочных зарядов из двух салютных пусковых установок 2А30М.

Расчеты противотанковых 100-мм орудий «Рапира» впервые проведут ночную тренировку сводного салютного взвода общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Воронежской области

В ходе тренировки руководители проверят техническую готовность артиллерийских орудий и салютных пусковых установок.

Уникальность тренировки заключается в том, что в ночных условиях у специалистов салютных установок будет возможность скорректировать огонь по цветам для сопоставления новой цветовой гаммы.

В День Победы артиллеристы общевойсковой армии ЗВО произведут праздничные салют в Воронеже над Воронежским водохранилищем.

Всего для подготовки орудий и при проведении тренировок привлечено более 30 артиллеристов.