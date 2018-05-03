Артиллеристы ЗВО проведут тренировку «салюта Победы»

Салютные расчеты артиллерийских подразделений выполнят 30 залпов холостыми зарядами и пуски фейерверочных зарядов из двух салютных пусковых установок 2А30М.
Расчеты противотанковых 100-мм орудий «Рапира» впервые проведут ночную тренировку сводного салютного взвода общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Воронежской области.
В ходе тренировки руководители проверят техническую готовность артиллерийских орудий и салютных пусковых установок.
Уникальность тренировки заключается в том, что в ночных условиях у специалистов салютных установок будет возможность скорректировать огонь по цветам для сопоставления новой цветовой гаммы.
В День Победы артиллеристы общевойсковой армии ЗВО произведут праздничные салют в Воронеже над Воронежским водохранилищем.
Всего для подготовки орудий и при проведении тренировок привлечено более 30 артиллеристов.