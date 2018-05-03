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УВЗ в первом квартале передал военным около 200 образцов бронетехники
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УВЗ в первом квартале передал военным около 200 образцов бронетехники 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) передал Минобороны РФ около 200 единиц бронетехники в первом квартале 2018 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Ростеха.
"В первом квартале этого года «Уралвагонзавод» передал заказчику около 200 новых и модернизированных образцов бронетанковой техники", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили ТАСС в госкорпорации, военному ведомству были поставлены боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танки Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и другие образцы.
БМПТ «Терминатор», контракт на поставки которых был заключен летом прошлого года, широкая публика сможет вживую увидеть на Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади, а также на его репетициях. В частности, машина будет вечером 3 мая стоять в строю техники на Тверской улице на последней ночной репетиции.
Всего в парадной механизированной колонне из более чем 159 образцов техники уральской корпорацией представлено 52 машины, включая «Терминаторы», новейшие танки Т-14 «Армата», модернизированные танки Т-72Б3 и так далее.
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