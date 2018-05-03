УВЗ в первом квартале передал военным около 200 образцов бронетехники

"В первом квартале этого года «Уралвагонзавод» передал заказчику около 200 новых и модернизированных образцов бронетанковой техники", — сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в госкорпорации, военному ведомству были поставлены боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танки Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и другие образцы.

БМПТ «Терминатор», контракт на поставки которых был заключен летом прошлого года, широкая публика сможет вживую увидеть на Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади, а также на его репетициях. В частности, машина будет вечером 3 мая стоять в строю техники на Тверской улице на последней ночной репетиции.

Всего в парадной механизированной колонне из более чем 159 образцов техники уральской корпорацией представлено 52 машины, включая «Терминаторы», новейшие танки Т-14 «Армата», модернизированные танки Т-72Б3 и так далее.