Ледокол «Илья Муромец» завершил испытания и вернулся в Мурманск

"Успешно завершив работу в районе Карских ворот, экипаж ледокола обеспечил первую ледовую проводку в Белом море подводного крейсера стратегического назначения " Юрий Долгорукий ", после чего направился в Мурманск", — заявил он.

По его словам, экипаж судна находился в море 19 суток. Испытания проходили в проливе Карские ворота и в восточных районах Баренцева моря на ледовых полях различной толщины и плотности. В ходе испытаний ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики.