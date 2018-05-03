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Минобороны планирует модернизировать четыре Су-25
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Минобороны планирует модернизировать четыре Су-25 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министерство обороны РФ проводит тендер на ремонт с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, максимальная цена контракта составляет 1,6 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что к 10 ноября 2019 года оборонное ведомство России рассчитывает получить четыре модернизированных штурмовика.
Исполнителя планируется определить в начале июня по итогам закрытого аукциона.
Согласно информации на сайте госзакупок, в прошлом году Минобороны заключило с АО «121 авиационный ремонтный завод» аналогичный контракт. Указывается, что работы по модернизации четырех штурмовиков завершатся до конца текущего года.
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