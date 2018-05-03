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Во время ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде будет работать санитарная авиация
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Во время ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде будет работать санитарная авиация 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Услуги санитарной авиации обойдутся правительству Нижегородской области в 2,5 миллиона рублей. Служба по оказанию экстренной медицинской помощи будет работать в регионе во время ЧМ по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион объявил Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.
2,5 миллиона рублей планируется потратить на дежурство вертолета, оснащенного медицинским оборудованием, его заправку, а также работу экипажа. Вертолет сможет транспортировать одного лежачего и одного сидячего больного. Сопровождать их будут не менее двух медицинских сотрудников. Помощь пострадавшим и больным может быть оказана во время полета. Базироваться вертолет будет как минимум в 15 минутах полета до объекта проведения чемпионата мира, поэтому экипаж должен находиться в постоянной готовности.
Всего Нижегородский территориальный центр медицины катастроф планирует закупить 112 часов работы вертолета с 15 июня по 7 июля.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород украсят символикой ЧМ-2018 на 9 млн рублей.
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