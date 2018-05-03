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Военные красят технику к Параду Победы в Волгограде
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Военные красят технику к Параду Победы в Волгограде 

АиФ Волгоград 29 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Военные потратят 500 литров краски на новое покрытие для техники, которая будет использоваться 9 мая на Параде Победы в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в общей сложности будет обновлено покрытие 32 машин, в числе которых бронетранспортеры и танк. К примеру, легендарный Т-34 будут красить самым последним, чтобы он смотрелся свежее, ведь он возглавит колонну техники на параде. Сейчас его потихоньку готовят к этому. Перед покраской танк помоют, посушат и зашкурят.
«На данный момент у нас есть новые БТР-90, — отмечает старший по лагерному сбору по подготовке к параду Владимир Шкабара. — Они предназначены для перевозки личного состава, десанта. В основном применяется спецподразделениями — разведкой, спецназом, ОМОНом. Его удобно использовать в городских условиях, т.к. он на колесном ходу, а не гусеничном. Эту технику будут применять и во время ЧМ-2018, когда будут перекрывать дороги в целях безопасности».
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