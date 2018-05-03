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Самолет Минобороны Литвы не смог взлететь из-за сломанного шасси
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Самолет Минобороны Литвы не смог взлететь из-за сломанного шасси 

Вести.Ru 31 минуту назад
На Сицилии не смог взлететь военно-транспортный самолет ВВС Литвы Spartan.
На его борту находились представители Министерства обороны Литвы во главе с министром Раймундасом Кароблисом. Делегация в составе 21 человека возвращалась в Литву из Мали, где встречалась с литовским контингентом из состава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и руководством миссии.
Как сообщает ТАСС, самолет не смог продолжать полет после того, как в аэропорту города Катанья при контрольном осмотре у левого шасси был обнаружен дефект обшивки и отскочившие заклепки. Машина осталась на земле до устранения неисправности, а делегация Минобороны полетела рейсовыми самолетами.
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