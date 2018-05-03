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Диверсант не проплывет: кадры учений кораблей Северного флота «Адмирала Левченко» и «Североморска»
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Диверсант не проплывет: кадры учений кораблей Северного флота «Адмирала Левченко» и «Североморска» 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевые упражнения по гранатометанию выполнили боевые расчеты экипажей больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Адмирал Левченко».
В Североморске прошли тактические учения по противодиверсионной обороне основного пункта базирования, в которых приняли участие моряки главной базы Северного флота.
Дежурные расчеты экипажей больших противолодочных кораблей «Адмирал Левченко» и «Североморск» выполнили боевые упражнения по гранатометанию из ручных гранатометов.
Противодиверсионные катера «Грачонок» охраняли корабли во время рейда. В полной экипировке, боевые пловцы нейтрализовали потенциальных нарушителей. Одновременно, бойцы спецотряда отработали поиск и обезвреживание подводных диверсантов.
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