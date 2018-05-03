ГУ МЧС России по городу Москве провело пожарно-тактические учения на большой спортивной арене комплекса «Лужники»

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 в Лужниках состоялись учения, целью которых являлась отработка действий личного состава пожарно-спасательного гарнизона Москвы на объекте с массовым пребыванием людей. Кроме того, было отработано взаимодействие личного состава с обслуживающим персоналом спортивного объекта, городскими службами, волонтерами и полицией при организации эвакуации людей и организации тушения пожара.

Согласно тактическому замыслу учений во время проведения футбольного матча при полностью заполненном зрителями стадионе в результате попадания воспламененного пиротехнического изделия в ложу трибуны на четвертом этаже произошло условное загорание стен, потолка и мебели. Сработала объектовая система оповещения. Сообщение о пожаре было передано сотрудником МЧС , находящимся в наряде по контролю за обеспечением пожарной безопасности и оперативному реагированию на возможные происшествия, в штаб специального наряда.

В результате интенсивного горения в ложе на 4-ом этаже создалось плотное задымление (условно). Создалась условная угроза распространения опасных факторов пожара в соседние помещения и коридор 4-го этажа, угроза людям и материальным ценностям.

Сообщение о загорании передано в ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве.

Болельщики выведены со стадиона в безопасное место, пожарно-спасательными подразделениями проложены магистральные линии с задействованием указанных на плане пожарных кранов и условный пожар ликвидирован.

Также московские огнеборцы отработали спасение некольких условных пострадавших.

По окончанию учений была произведена контрольная проверка работы автоматической системы пожаротушения стадиона и трибун — стационарных лафетных стволов, установленных по периметру спортивного поля.