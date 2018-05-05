В Ростове 100-летие ЮВО отметят авиационным и морским парадом

В Ростове-на-Дону начались торжества, посвященные столетию Южного военного округа. Первым массовым мероприятием стал парад войск и техники на Театральной площади города.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, участниками парада стали две с половиной тысячи человек — солдаты и офицеры, кадеты. Зрители увидели семь десятков единиц военной техники, в том числе легендарные Т-34 и «Катюшу».

Ростовчане и гости города смогут увидеть сегодня также авиационную технику — самолеты военно-транспортной авиации — Ил-76, Ан-26 и другие, оперативно-тактической и армейской авиации — знаменитые Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».

В 15 часов военный парад продолжится, только теперь на воде. Возле ростовской набережной состоится показ боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота. Среди них — противодиверсионные и десантные катера, артиллерийский катер типа «Шмель».

Катера «Раптор» и десантный ДК-199 прибыли на Дон из Черного моря, пройдя под аркой Крымского моста.

Вечером на Театральной площади пройдет концерт с участием звезд российской эстрады, который завершится фейерверком.