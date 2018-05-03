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Сегодня над ростовской набережной пройдет репетиция авиапарада
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Сегодня над ростовской набережной пройдет репетиция авиапарада 

Деловое сообщество 2 часа назад
Сегодня, 3 мая, начиная с 10:30 прогуливающиеся по ростовской набережной граждане, либо живущие и работающие рядом, смогут увидеть репетицию авиационной части парада, приуроченного к 100-летнему юбилею со дня образования Южного военного округа.
Всего в параде примут участие 50 современных боевых самолетов и вертолетов: Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».
Как ранее отмечали в пресс-службе ЮВО, «изюминкой» авиашоу станут показательные выступления парашютистов.
Посмотреть сам парад ростовчане смогут в 13 часов 5 мая. Также в этот день на реке Дон у городской набережной пройдет водная часть парада, а в 10 часов на Театральной площади — сухопутная.
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