Сегодня над ростовской набережной пройдет репетиция авиапарада

Сегодня, 3 мая, начиная с 10:30 прогуливающиеся по ростовской набережной граждане, либо живущие и работающие рядом, смогут увидеть репетицию авиационной части парада, приуроченного к 100-летнему юбилею со дня образования Южного военного округа.

Всего в параде примут участие 50 современных боевых самолетов и вертолетов: Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».

Как ранее отмечали в пресс-службе ЮВО, «изюминкой» авиашоу станут показательные выступления парашютистов.