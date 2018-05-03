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Военнослужащим РФ запретили долго говорить по телефону
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В центре Москвы произошла драка со стрельбой

Военнослужащим РФ запретили долго говорить по телефону 

News.ru 22 минуты назад
Российским военным ограничили продолжительность разговоров по общедоступным телефонам. Введённые Минобороны РФ нормы пользования телефонными сетями касаются всех — и гражданских служащих, и высокопоставленных чинов Генштаба, пишет «Коммерсантъ».
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