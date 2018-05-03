Летчики объяснили, почему НАТО боится Су‐27

Летчик‐инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов рассказал, почему советский многоцелевой истребитель Су‐27 так пугает США НАТО . Российский самолет не уступает американским аналогам в вооружении и скорости, а также во многом превосходит его. Об этом сообщило РИА ФАН.

Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел, что компоновка

Су-27 является не просто одной из лучших, она является идеальной. То есть советские конструкторы соединили крыло с фюзеляжем, использовали уникальную механизацию и добавили двигатели с изменяемым вектором тяги. Совокупность всех этих инженерных решений вынуждает американских военных аналитиков ставить

Су-27 во главу списка лучших военных самолетов мира

— Андрей Красноперов.

Советский истребитель был разработан для превосходства в воздухе и со временем показал гибкость в перехвате и нанесении наземных ударов. Также самолет расширил свои боевые качества и сохранил универсальность. По словам эксперта, в отличие от истребителя

Eagle ВВС США, отечественный самолет обладает интегральной аэродинамической схемой и позволяет выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, о которых летчики США и не мечтают.

В мире уже давно сложилось два, так сказать, лагеря — американская военная техника и наша. Американские военачальники давно привыкли считать, что их техника самая лучшая, а тут их эксперты признали заслуги российских авиаконструкторов, что не может не радовать. Уверен, если бы их пилоты полетали на более современных российских

Су-35 Су-57, то сразу бы записали свои

Raptor и Lightning II в аутсайдеры

— Андрей Красноперов.

Су-27 достигает скорости 2,35 Маха, а также имеет до 10 точек подвески вооружения, на которые крепятся противовоздушные ракеты малой и средней дальности.

Эксперты американского издания The National Interest отметили внушительные возможности российского истребителя Су‐27. Авторы подчеркнули, что за время своего существования самолет приобрел модификации для выполнения конкретных задач и при этом сохранил свою универсальность.