Ещё
Летчики объяснили, почему НАТО боится Су‐27
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики объяснили, почему НАТО боится Су‐27 

360tv.ru 53 минуты назад
Летчик‐инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов рассказал, почему советский многоцелевой истребитель Су‐27 так пугает США и НАТО. Российский самолет не уступает американским аналогам в вооружении и скорости, а также во многом превосходит его. Об этом сообщило РИА ФАН.
Наконец-то  в США  кто-то  включил голову и посмотрел, что компоновка
Су-27  является не просто одной из лучших, она является идеальной. То есть советские конструкторы соединили крыло с фюзеляжем, использовали уникальную механизацию и добавили двигатели с изменяемым вектором тяги. Совокупность всех этих инженерных решений вынуждает американских военных аналитиков ставить
Су-27  во главу списка лучших военных самолетов мира
— Андрей Красноперов.
Советский истребитель был разработан для превосходства в воздухе и со временем показал гибкость в перехвате и нанесении наземных ударов. Также самолет расширил свои боевые качества и сохранил универсальность. По словам эксперта, в отличие от истребителя
Eagle ВВС США, отечественный самолет обладает интегральной аэродинамической схемой и позволяет выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, о которых летчики США и не мечтают.
В мире уже давно сложилось два, так сказать, лагеря — американская военная техника и наша. Американские военачальники давно привыкли считать, что их техника самая лучшая, а тут их эксперты признали заслуги российских авиаконструкторов, что не может не радовать. Уверен, если бы их пилоты полетали на более современных российских
Су-35  Су-57, то сразу бы записали свои
Raptor и  Lightning II в аутсайдеры
— Андрей Красноперов.
Су-27  достигает скорости 2,35 Маха, а также имеет до 10 точек подвески вооружения, на которые крепятся противовоздушные ракеты малой и средней дальности.
Эксперты американского издания The National Interest отметили внушительные возможности российского истребителя Су‐27. Авторы подчеркнули, что за время своего существования самолет приобрел модификации для выполнения конкретных задач и при этом сохранил свою универсальность.
360tv.ru: последние новости
Киев направил тяжелую технику в Донбасс НАТО взволновал рост потенциала российского флота Вторая ночная репетиция парада Победы в Москве пройдет 3 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель414
Полномочия Медведева передадут Кудрину880
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка92
Еще один мессенджер заблокируют в России248
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение