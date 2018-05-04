Командующий ЮВО: борьба с дронами и «шахид-мобилями» стала обязательным элементом учений

Севастополя с Россией. Южному военному округу (ЮВО, ранее — Северо-Кавказский) исполнилось 100 лет. Сначала военные боролись за власть Советов, во время Великой Отечественной войны защищали юг страны от фашистских захватчиков. В 1990-е годы именно на бойцов ЮВО легла основная задача по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, в 2008 году «южные» военные защитили Южную Осетию от грузинской агрессии, в 2014-м обеспечили мирное воссоединение Крыма

Сейчас военный округ оберегает южные рубежи России, в том числе Крым, и принимает участие в борьбе с международным терроризмом в Сирии . В мирное время в рамках боевой подготовки военнослужащим приходится решать непростые учебные задачи: повышая боевую выучку и мастерство, они оттачивают элементы применения техники и вооружений в условиях, близких к боевым. Именно пилоты ЮВО впервые в стране минувшей зимой посадили тяжелые истребители на автотрассу в Ростовской области

О том, как военные обеспечивают безопасность страны, чем оснастят подразделения в 2018 году, какой опыт российские военные получили в Сирии и как ЮВО отмечает вековой юбилей, рассказал в интервью ТАСС командующий войсками Южного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Дворников

— Александр Владимирович, какую дату принято считать днем рождения Южного военного округа?

— Здесь у историков нет единого мнения. Одни уверены, что точкой отсчета является 1777 год, когда из войск в Кизлярском крае и по линии реки Терек был образован Астраханский корпус. Другие доказывают, что эта дата связана с 1782 годом — временем создания Кавказского корпуса. Впрочем, днем рождения ЮВО можно считать и плод организационного таланта легендарного русского генерала Алексея Петровича Ермолова в начале XIX века — Отдельный Грузинский корпус.

Окончательную точку в этом сложном и, видимо, долгом споре поставили большевики — для защиты нового государства в борьбе с интервентами и внутренней оппозицией 4 мая 1918 года декретом Совета народных комиссаров учрежден Северо-Кавказский военный округ.

В огне боев гражданской войны в составе округа родилась 1-я Конная армия ( Семена Буденного — прим. ТАСС), части которой разгромили Донскую белоказачью армию Краснова, отстояли Царицын, освободили Донбасс и Ростов и на широком фронте вышли к побережью Азовского моря, практически уничтожив войска Добровольческой армии [Антона] Деникина.

Армении и В 1920 году под командованием опытного офицера, георгиевского кавалера Георгия Дмитриевича Базилевича войска СКВО провели ряд успешных операций в Закавказье, оказав помощь Азербайджану Грузии в освобождении от иностранных интервентов и националистов.

В 1921 году командующим войсками округа был назначен будущий Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов . Под его руководством были ликвидированы многочисленные банды, действовавшие на Северном Кавказе.

— Как зарекомендовали себя северокавказцы в годы Великой Отечественной войны?

— Они громили врага под Москвой и Сталинградом, на Кавказе, в Крыму и под Курском , освобождали Украину Белоруссию , дошли до Берлина. Тысячи километров прошли с боями в годы войны казачьи корпуса. Действуя в составе конно-механизированных групп, терские, донские и кубанские казаки совершали глубокие рейды по тылам противника, создавали постоянную угрозу на флангах и наносили вражеским войскам огромные потери.

В те годы за мужество, стойкость и героизм 538 воинов округа были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

— Во времена Леонида Брежнева СКВО негласно именовали «санаторно-курортным округом» из-за близости к морю и минеральным источникам. Но уже в 1990-х округ оказался в эпицентре боевых действий…

— Вне всякого сомнения, это один из самых драматических эпизодов истории СКВО. 1992 год показал жестокую беспощадную суть этнополитического осетино-ингушского конфликта. Под командованием генерал-полковника Льва Сергеевича Шустко войска округа сумели его погасить и спасти от расправы экстремистов сотни мирных граждан.

Еще хуже, когда в подобные очаги напряженности, что называется, подливают масла в огонь международные террористы: в 1994-м на Северном Кавказе вновь возник очаг мятежа, власть в Чечне захватили террористы и сепаратисты. Северо-Кавказскому военному округу совместно с Воздушно-десантными войсками, Внутренними войсками и подразделениями Федеральной службы безопасности довелось провести серии контртеррористических операций по разоружению незаконных вооруженных формирований.

Афганистана, Воины-северокавказцы под командованием генерала армии Анатолия Васильевича Квашнина сумели сломить организованное сопротивление боевиков, вытеснить НВФ (незаконные вооруженные формирования — прим. ТАСС) в горные районы и создать условия для их окончательного разгрома. Среди бандитов находились сотни наемников из Пакистана Саудовской Аравии , Украины и Прибалтики. Для их изоляции пришлось стягивать на Северный Кавказ воинские части буквально со всей России — от морпехов Северного флота до мотострелков Ленинградского военного округа.

Достигнутое в 1996 году между российским и чеченским руководством соглашение о перемирии ожидаемой стабильности, как известно, не принесло. В 1999 году в горах Ботлихского района Дагестана началась новая контртеррористическая операция. Под умелым и решительным руководством генерала армии Виктора Германовича Казанцева и его преемника генерал-полковника Геннадия Николаевича Трошева эта драматическая страница в летописи СКВО закончилась полным разгромом бандитов.

Стоит напомнить, что за время войсковой операции в Чечне и Дагестане более 25 тысяч военнослужащих округа были удостоены государственных наград, в том числе 92 получили Золотую звезду Героя России.

Очередным испытанием на прочность, решительность и верность воинскому долгу для воинов-северокавказцев стали события 2008 года. Под командованием генерал-полковника Сергея Афанасьевича Макарова соединения и части СКВО сумели быстро остудить пыл грузинских агрессоров, спасти от расправы тысячи мирных граждан Южной Осетии и окончательно освободить от захватчиков территорию Абхазии

— Какие изменения произошли с переименованием СКВО в Южный военный округ?

— В 2010 году на основании Указа президента России № 1144 сформирован Южный военный округ, в состав которого, наряду с войсками Северо-Кавказского военного округа, вошли Черноморский флот, Каспийская флотилия, 4-я армия Военно-воздушных сил и ПВО и войсковые части Железнодорожных войск. Централизация родов и видов Вооруженных Сил РФ под единое командование предоставило новые возможности в организации боя и применении огневых средств.

Фактически ЮВО был реорганизован в мобильную, технически оснащенную межвидовую группировку войск, способную эффективно действовать на земле, в небе и на море. И новые боевые возможности округа были достойно представлены в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2012» и «Кавказ-2016».

Серьезным экзаменом для войск стали мероприятия по обеспечению безопасности XXII зимних Олимпийских игр (февраль 2014 года), 4-го Каспийского саммита (сентябрь 2014 года), саммита Россия — АСЕАН (май 2016 года), Российского инвестиционного форума, а также Кубка конфедерации (июнь-июль 2017 года). Войска округа сыграли ключевую роль в событиях Крымской весны — в марте 2014 года наши военнослужащие выступили гарантами безопасности волеизъявления населения Крыма и города-героя Севастополя.

Знаковым событием стало первое и впоследствии ежегодное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия», в ходе которого десятки тысяч зрителей с удовольствием посещают экспозиции военной техники и динамические показы возможностей современного вооружения.

— Но война с терроризмом продолжается, теперь в Сирии, где вы командовали российской группировкой…

— С сентября 2015 года военнослужащие ЮВО в составе группировки войск принимают участие в борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики.

Теперь уже очевидно, что поддерживаемые российской авиацией вооруженные силы Сирии в 2016 году сумели переломить ситуацию в затянувшейся войне и восстановить контроль над занятыми террористами территориями. Важную роль в разгроме иностранных наемников, распространяющих идею исламского халифата на Ближнем Востоке, внесли экипажи кораблей и подводных лодок Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Точные удары «Калибрами» военно-морских сил нашего округа по базам запрещенной в России террористической группировки ИГ также во многом способствовали эффективному решению задач военной операции в Сирийской Арабской Республике.

Не секрет, что поддержание правопорядка в зонах деэскалации в Сирии и обеспечение охраны порта Тартус организовано силами подразделений Военной полиции округа. Военнослужащие ЮВО самоотверженно, порой ценой собственной жизни выполняют свой воинский долг. Спасая экипаж сбитого самолета, погиб в бою уроженец города Новочеркасска матрос Александр Позынич . Сбит террористами и погиб командир одной из авиационных частей военного округа заслуженный летчик и отважный офицер, Герой России, полковник Ряфагать Хабибуллин . Имена героев увековечены в названиях школ и улиц.

С сентября 2015 года к выполнению задач в составе группировки войск в Сирии в разное время привлекалось более 560 военнослужащих Южного военного округа. Из них около 400 награждены государственными орденами и медалями.

Как командующий российской группировкой войск в Сирии с сентября 2015 года по июнь 2016 года, ответственно заявляю: боевая работа воинов-северокавказцев, военнослужащих других военных округов России в Сирии сравнима и сопоставима с подвигами героев старших поколений.

— Как удается использовать приобретенный боевой опыт в повседневной учебе войск?

— Одним из важных уроков, который был извлечен из участия в разрешении различных конфликтных ситуаций, стало понимание того, что умение действовать автономно — важная цель в системе боевой подготовки войск округа. Новые методики проверки боевой готовности соединений и воинских частей успешно реализуются на практике во всех объединениях округа.

Сегодня в войсках ЮВО активно внедряется опыт ведения боевых действий, полученный в ходе современных вооруженных конфликтов. В процессе боевой подготовки отрабатываются задачи в составе разведывательных огневых и ударных контуров, с применением различных видов боевого маневрирования. Тактические учения мотострелковых и танковых подразделений проводятся во взаимодействии с армейской авиацией и с привлечением расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Анализ современных боевых действий убеждает, что применение боевых дронов и роботов — уже повседневная армейская обыденность, а «шахид-мобили» и одиночки-смертники — вовсе не исключительная особенность тактики религиозных экстремистов. Поэтому в план боевой учебы подразделений включены обязательные занятия по маскировке объектов от разведывательных беспилотников, по защите от массированной атаки боевых дронов и уничтожению движущихся объектов, начиненных взрывчаткой.

С каждым годом растет масштаб мероприятий боевой подготовки объединения ВВС и ПВО ЮВО. Ярким примером стало беспрецедентное совместное учение с боевой стрельбой с соединениями 4-й армии ВВС и ПВО, которое было проведено весной 2017 года на Восточном театре военных действий. Восьмичасовые беспосадочные перелеты оперативно-тактической авиации с дозаправками в воздухе и нанесение ударов авиационными средствами поражения заслужили высокую оценку уровня боевой подготовки военных летчиков.

Военно-воздушным асам Южного военного округа оказались по плечу самые сложные задачи, даже посадка тяжелого истребителя на узкую автомобильную дорогу (в Ростовской области зимой 2018 года, что было сделано впервые в РФ — прим. ТАСС).

— Без новейшей боевой техники современного противника не одолеть. Насколько войска округа обеспечены такими образцами?

— Летные части и части ПВО, дислоцированные в Крыму, на 100% перевооружены новейшими образцами вооружения. На военных аэродромах в готовности выполнить боевую задачу стоят современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник». На боевом дежурстве стоят лучшие в мире зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Поступление новых подводных лодок, кораблей в Черноморский флот и Каспийскую флотилию позволило существенно нарастить интенсивность боевой подготовки личного состава, улучшить морскую выучку экипажей. Личный состав кораблей Черноморского флота в ходе мероприятий боевой подготовки отрабатывает практические навыки в применении оружия нового поколения, выполняя пуски крылатых ракет большой дальности «Калибр» как с новейших фрегатов, так и с борта современных подводных лодок по наземным и морским целям.

Новые образцы техники поступают мотострелкам и артиллеристам, связистам и специалистам радиоэлектронной борьбы, танкистам и воинам-химикам. В 2017 году на новые и модернизированные образцы полностью перевооружили более 20 соединений и воинских частей округа. В итоге в настоящее время доля новейших средств ведения боевых действий в округе превышает 63%, в этом году рубеж 70% также не станет пределом.

— Что появится в войсках в этом году?

— В войска округа в этом году будет поставлено около 1,5 тыс. образцов вооружения и военной техники, в том числе более 40 самолетов и вертолетов, десять боевых кораблей, около 300 единиц танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, около 250 артиллерийских орудий, а также десятки беспилотных летательных аппаратов, техника радиоэлектронной борьбы, связи, инженерных войск и др.

Продолжится в текущем году укрепление безопасности воздушного пространства на юго-западном направлении. В частности, в Крыму соединения ПВО будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Вся новая техника успешно применяется в ходе боевой подготовки, в том числе и в недавно сформированных соединениях и воинских частях 150-й мотострелковой дивизии и 22-го армейского корпуса Черноморского флота, дислоцированного в Крыму.

Стоит отметить, что подразделения новых частей с первых дней прониклись соревновательным духом, включившись в борьбу за право заслужить почетное наименование «ударное». На сегодняшний день в войсках округа в состязании участвуют более 200 подразделений, при этом 44 были оценены комиссией центральных органов военного управления Вооруженных Сил РФ и признаны «ударными» по результатам 2017 года.

Ожидаем, что в следующем году число «ударных» подразделений возрастет за счет целого ряда новых воинских частей 150-й мотострелковой дивизии. В состав вновь сформированного соединения вошли мотострелковые, танковые, артиллерийские части, а также специальные, в числе которых инженеры, медики, противотанкисты, подразделения, обслуживающие комплексы беспилотных летательных аппаратов, связи, радиационно-химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и тылового обеспечения.

— Вековой юбилей военного округа будет отмечен по-особому. Каким образом?

— Впервые 5 мая жители и гости Ростова-на-Дону (где расположен штаб округа — прим. ТАСС) увидят пеший парад и парад механизированной колонны военной техники. К городской набережной пришвартуются боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В десять утра на Театральной площади Ростова-на-Дону начнется праздничный парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона. В донских водах у Ростова-на-Дону с 12 до 16 часов свои возможности покажут противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер «Д-199» Черноморского флота, а также рейдовый тральщик, рейдовый водолазный катер, артиллерийский катера типа «Шмель» и рейдовый буксир Каспийской флотилии.

В этот же день с 17 до 21 часа можно стать зрителем гала-концерта с участием известных исполнителей российской эстрады на Театральной площади, а по его завершении оценить праздничный фейерверк.