«F-35 похоронит русский Су-57 на взлете»

Дни российского многоцелевого истребителя пятого поколения С-57 сочтены. К такому выводу пришел американский журнал The National Interest на основании не технического анализа, а «по результатам публикаций». Совсем недавно все растиражировали известие о выходе Индии из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft) по созданию истребителя пятого поколения на основе российского Су-57, адаптированного к эксплуатации в ВВС Индии.

Не разобравшись (или не захотев разобраться) в реальной подоплеке этого события, NI выложил претензии индийцев к самолету. Он якобы недостаточно малозаметный, у него несовершенная авионика, слабая РЛС, неэффективный двигатель. Целый ряд его систем не в полной мере удовлетворяет требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения.

На этом бы и остановиться. Однако журнал противопоставляет нашему Су-57 свой истребитель-бомбардировщик F-35. И это выглядит совсем уж нелепо. Хотя бы потому, что у этих двух самолетов разные весовые категории и разное назначение.

При этом скорая смерть Су-57 подается как финансовый крах проекта, не российско-индийского, а российского. NI утверждает, что за счет проекта FGFA предполагалось финансировать серийное производство российских Су-57. При этом умалчивается, что вклад Индии в совместный проект, стоимостью 10 млрд долларов, всего 25%. Тут не разбогатеешь.

А подоплека выхода Индии из проекта к технике не имеет отношения. Во-первых, индийцы за 10 лет не разработали для своего самолета даже шасси. А должны были заниматься компьютером, программным обеспечением, оснащение кабины органами индикации и управления. Ничего этого как не было, так и нет.

Китаю. Во-вторых, Нью-Дели уже не в первый раз принимают, казалось бы, странные решения накануне крупных сделок, а также в процессе участия в совместных проектах. Все это делается исключительно для того, чтобы сбить цену. Причем не только при сотрудничестве с Россией, но и с другими странами. Таков менталитет: пытаются выторговать себе особые условия, но при этом теряют подлинную долгосрочную выгоду. В случае с Су-57 Индия сильно рискует стать для России в авиационной сфере второстепенным партнером в регионе, уступив преференции своим главным геополитическим конкурентам — Пакистану

Если какой-то из двух самолетов и не удовлетворяет в полной мере требованиям, предъявляемым к пятому поколению, то это в первую очередь F-35. Это было предопределено еще на этапе выбора концепции. Она принималась в значительной степени «по итогам F-22». Создание этого прекрасного по качеству, но ужасного по цене истребителя, привело к резкому сокращению количества произведенных машин. Планировалось закупить для ВВС США 750 самолетов, но денег хватило лишь на 180.

Так вот, F-35 намеревались сделать дешевым, чтобы насытить им потребности не только ВВС, но и ВМС, и Корпуса морской пехоты. То есть решили сэкономить на стоимости разработки, запихнув в общий фюзеляж три разных самолета: F-35А (для ВВС), F-35В (с вертикальным взлетом и посадкой для КМП), F-35С (для эксплуатации на авианосцах ВМС). И поскольку для установки вентиляторов, обеспечивающих вертикальный взлет и посадку, требуется более широкий фюзеляж, то у всех трех самолетов плохая аэродинамика. Самолеты пятого поколения должны обладать сверхманевренностью. Но тут маневренность и до хорошей не дотягивает. И еще одно требование не выдерживается — сверхзвуковой полет в бесфорсажном режиме.

Но это, говорят представители компании «Локхид Мартин», сущий пустяк по сравнению с интеллектуальными возможностями машины. Она может управлять воздушным боем, пересылая крайне полезную информацию на другие самолеты и на наземные и воздушные пункты управления. При этом в качестве самого сильного аргумента, который должен подтверждать уникальность самолета, раз за разом говорится о том, что у F-35 прекрасные датчики.

Но дело в том, что прекрасны они по сравнению с системами F-22, у которого просто нет некоторых комплексов слежения. Нет электронно-оптической системы, нет инфракрасных приемников кругового обзора. У Су-57 все это есть, так что хвалиться тут нечем. Более того, «органы чувств» у российского истребителя мощнее. Вместо одной РЛС, как у F-35, используются целых шесть, что обеспечивает круговой обзор. А две РЛС работают в диапазоне волн, при котором малозаметность самолета противника большого значения не имеет. То есть F-35 для нашего истребителя будет заметен за пару сотен километров, а то и дальше.

Когда все американские СМИ, включая и NI, нахваливают «интеллектуальные возможности» и «уникальные датчики» F-35, то хочется спросить: вы построили истребитель-бомбардировщик или все же самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АВАКС по-американски)? Как самолет может называться бомбардировщиком, если он способен брать лишь 4 ракеты или корректируемые бомбы во внутренний отсек? Если же при этом ударная функция будет совмещена с оборонительной, то есть с воздушным боем, то получится ни два, ни полтора.

Правда, есть еще 6 точек внешней подвески, но их использование перечеркнет усилия конструкторов по достижению малозаметности. У Су-57 внутри фюзеляжа есть 8 точек подвески. И столько же снаружи. Так что при встрече в воздухе этих двух самолетов исход боя между ними предрешен. Тем более что российские ракеты «воздух-воздух» и большой дальности, и средней корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создала специально для Су-57. У «американца» такие ракеты были разработаны в прошлом тысячелетии. Правда, у F-35 есть очень хорошая ракета ближнего действия с отклоняемым вектором тяги AIM-9X. Однако в ближнем бою в связи с неповоротливостью американского самолета его не спасут никакие ракеты и сверхпрофессионализм пилота. Для победы в ближнем бою Су-57 может даже не использовать свои сверхманевренные качества, достаточно одной ракеты РВВ-МД, которая гарантированно поражает цели, маневрирующие с перегрузкой 12g. У F-35А максимальная перегрузка не превышает 9g, у F-35В и F-35С — 7,5g.

Трамп, придя к власти, ужаснулся громадными бюджетными тратами на бесконечную доводку F-35, который должен бы уже давно эксплуатироваться с полной отдачей. И даже намеревался закрыть программу. Однако на разработку были потрачены громадные деньги. Было запланировано строительство более трех тысяч самолетов. В очереди за «суперистребителем» стояли 11 стран, частично оплативших предстоящие закупки. И «чемодан без ручки» надо было продолжать тащить.

Ситуация усугубилась, когда по результатам опытной эксплуатации F-35 несколько натовских стран пришли в уныние. Частично эту проблему удается решать при помощи выкручивания рук. Трамп во время зимней встречи с Меркель буквально заставил ее отказаться от собственных евроистребителей «Тайфун» и подписать договор о приобретении F-35. В связи с чем в германской прессе появились заголовки «Боже, храни США, потому что с F-35 они не способны защитить себя сами». А техника внушения была использована самая примитивная. Трамп заявил о том, что Германия из рук вон плохо выполняет свои обязательства перед НАТО (читай — США), а потому это может привести к печальным для страны последствиям, разумеется, и политическим, и экономическим.

От покупки F-35 пытались отказаться Австралия Дания . Но по вполне понятным причинам этот маневр у них не получился.

Недоверие к новому самолету пытаются погасить при помощи агрессивной рекламы, которая зачастую противоречит здравому смыслу и законам физики. Так, недавно было заявлено, что F-35 способен по факелу обнаруживать запуск межконтинентальных баллистических ракет и поражать их на старте ракетой «воздух-воздух» средней дальности AIM-120. То есть тут тебе и система предупреждения о ракетном нападении, и система ПРО в одном флаконе. При этом рекламодателей не смущает то обстоятельство, что при дальности ракеты в 120 км F-35 должен оказаться в самом пекле ПВО, надежно охраняющей такие объекты как пусковые установки стратегического оружия.

Также неоднократно сообщалось, что этот истребитель-бомбардировщик может быть чрезвычайно эффективным в качестве самолета-штурмовика. То есть работать на малых высотах, поддерживая операции своих наземных войск. Это тоже из области ненаучной фантастики. Во-первых, при низких скоростях на малых высотах он оказывается прекрасно видимым для расчетов ЗРК. Во-вторых, у него отсутствует бронирование. С этой ролью нормально может справляться российский истребитель-бомбардировщик Су-34, у которого и кабина, и основные агрегаты закрыты титановыми пластинами. В-третьих, у однодвигательного штурмовика существенно снижена живучесть. В мире нет штурмовиков с одним двигателем.

Вот на основании такого рода сказок компания «Локхид Мартин» и пытается внушить священный трепет по отношению к своему неудачному самолету. Такой информацией оперируют СМИ, стремящиеся «похоронить Су-57».

Подводя итог, следует сказать, что в задачи F-35 не входит завоевание господства в воздухе. Поэтому сравнение его с Су-57 некорректно. Однако и для своих главных задач — нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и обороны от истребительной авиация противника — этот самолет готов не лучшим образом. Если, конечно, столкновение будет с серьезным противником. Правда, в борьбе с нерегулярными формированиями он способен принести значительную пользу.