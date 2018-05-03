«Коммерсант» узнал о новых правилах пользования телефонами в ВС России, вводимых на волне борьбы с утечками

Минобороны РФ ужесточило правила использования телефонных сетей общего доступа для своих сотрудников. Об этом сообщает

"Коммерсант"

По его словам, информационное письмо за подписью начальника главного управления связи вооруженных сил РФ генерала Халила Арсланова было разослано командованию всех военных округов еще 20 апреля.

В нем говорится о необходимости организовать выполнение приказа министра обороны Сергея Шойгу , согласно которому в войсках требуется установить эффективное использование средств, выделяемых на оплату телефонных переговоров, а также осуществлять за ними контроль.

В частности, предлагается поделить всех абонентов из числа военнослужащих на пять категорий, каждой из которых будут присвоены временные и финансовые лимиты на телефонные разговоры. По достижении этих пороговых значений доступ к услугам телефонной связи будет отключен.

Также во всех структурах и подразделениях Минобороны должен быть организован контроль за телефонными переговорами. Он будет осуществляться с помощью специального журнала, в котором будут фиксироваться все данные звонившего и вызываемого абонента, а также детали самих переговоров (длительность, характер звонка). На основании полученных данных будет составляться ежемесячный отчет. В случае выявления фактов злоупотребления военными услугами связи в личных целях будет назначаться административное расследование.

Газета отмечает, что официально такие меры объясняются стремлением оптимизировать расходы на услуги связи. При этом ограничения не коснутся самого министра обороны Сергея Шойгу и десяти его заместителей. Источники СМИ поясняют, что нововведение связано с продолжающейся борьбой Минобороны РФ с нежелательным распространением чувствительной информации. Речь, в частности, может идти о действиях российских войск в Сирии и данных о погибших там наемниках

из так называемой ЧВК Вагнера.

Ранее стало известно, что с 1 марта ведомство ограничило эксплуатацию современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений), предложив военнослужащим вместо смартфонов использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото— и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять SMS и оборудованы встроенным фонариком.