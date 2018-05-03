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«Коммерсант» узнал о новых правилах пользования телефонами в ВС России, вводимых на волне борьбы с утечками
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«Коммерсант» узнал о новых правилах пользования телефонами в ВС России, вводимых на волне борьбы с утечками 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Минобороны РФ ужесточило правила использования телефонных сетей общего доступа для своих сотрудников. Об этом сообщает
"Коммерсант"
со ссылкой на источник, близкий к руководству Генштаба ВС РФ.
По его словам, информационное письмо за подписью начальника главного управления связи вооруженных сил РФ генерала Халила Арсланова было разослано командованию всех военных округов еще 20 апреля.
В нем говорится о необходимости организовать выполнение приказа министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому в войсках требуется установить эффективное использование средств, выделяемых на оплату телефонных переговоров, а также осуществлять за ними контроль.
В частности, предлагается поделить всех абонентов из числа военнослужащих на пять категорий, каждой из которых будут присвоены временные и финансовые лимиты на телефонные разговоры. По достижении этих пороговых значений доступ к услугам телефонной связи будет отключен.
Также во всех структурах и подразделениях Минобороны должен быть организован контроль за телефонными переговорами. Он будет осуществляться с помощью специального журнала, в котором будут фиксироваться все данные звонившего и вызываемого абонента, а также детали самих переговоров (длительность, характер звонка). На основании полученных данных будет составляться ежемесячный отчет. В случае выявления фактов злоупотребления военными услугами связи в личных целях будет назначаться административное расследование.
Газета отмечает, что официально такие меры объясняются стремлением оптимизировать расходы на услуги связи. При этом ограничения не коснутся самого министра обороны Сергея Шойгу и десяти его заместителей. Источники СМИ поясняют, что нововведение связано с продолжающейся борьбой Минобороны РФ с нежелательным распространением чувствительной информации. Речь, в частности, может идти о действиях российских войск в Сирии и данных о погибших там  наемниках
из так называемой ЧВК Вагнера.
Ранее стало известно, что с 1 марта ведомство ограничило эксплуатацию современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений), предложив военнослужащим вместо смартфонов использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото— и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять SMS и оборудованы встроенным фонариком.
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