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Призывники из Приморья пока не изъявляют желания массово поступать на службу
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Призывники из Приморья пока не изъявляют желания массово поступать на службу 

Primpress 56 минут назад
Фото: Primpress
Военными комиссариатами Восточного военного округа принято решение о призыве более четырех тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Более 260 новобранцев уже отправлено в войска, из них более 150 из Якутии и 110 — из Хабаровского края. Изъявили желание и подали заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву около 30 призывников с высшим образованием, пять из них уже отправлены в войска.
Подали заявления о прохождении службы по контракту около 70 граждан со средним специальным образованием, в войска отправлены первые четверо военнослужащих.
Приморского края, как видно из информации ведомства, в списке добровольцев нет.
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