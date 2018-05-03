Призывники из Приморья пока не изъявляют желания массово поступать на службу

Военными комиссариатами Восточного военного округа принято решение о призыве более четырех тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Более 260 новобранцев уже отправлено в войска, из них более 150 из Якутии и 110 — из Хабаровского края . Изъявили желание и подали заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву около 30 призывников с высшим образованием, пять из них уже отправлены в войска.

Подали заявления о прохождении службы по контракту около 70 граждан со средним специальным образованием, в войска отправлены первые четверо военнослужащих.