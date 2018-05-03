Более 4 тыс. военнослужащих ВВО находятся в состоянии повышенной готовности в пожароопасный период

Кроме того, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности около складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.

В Восточном военном округе более 4 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности в период пожароопасной обстановки.

Всего для ликвидации пожаров, в том числе для оказания помощи при тушении крупных лесных пожаров, задействовано около 200 пожарных команд, из них более 20 гарнизонных, задействовано более 230 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной (пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КАМАЗ).

Также в соединениях и воинских частях округа в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд, которые в случае необходимости также будут привлечены к тушению и ликвидации последствий пожаров.

Кроме того, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности около складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.