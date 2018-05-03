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Более 4 тыс. военнослужащих ВВО находятся в состоянии повышенной готовности в пожароопасный период
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Более 4 тыс. военнослужащих ВВО находятся в состоянии повышенной готовности в пожароопасный период 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности около складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.
В Восточном военном округе более 4 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности в период пожароопасной обстановки.
Всего для ликвидации пожаров, в том числе для оказания помощи при тушении крупных лесных пожаров, задействовано около 200 пожарных команд, из них более 20 гарнизонных, задействовано более 230 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной (пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КАМАЗ).
Также в соединениях и воинских частях округа в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд, которые в случае необходимости также будут привлечены к тушению и ликвидации последствий пожаров.
Кроме того, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности около складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.
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