Китайский пассажирский самолет ARJ21 начал выполнять новые рейсы в районах с морозным климатом

Харбин , 3 мая / Синьхуа / — Реактивный пассажирский самолет китайского производства ARJ21 в среду начал выполнять новые рейсы в районах с морозным климатом в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая

2 мая ARJ21, впервые выполнявший рейс EU2239, совершил полет по маршруту Чэнду /пров. Сычуань/ — Цзинань /пров. Шаньдун/ — Харбин /пров. Хэйлунцзян/ общей протяженностью 3200 км. После кратковременной остановки самолет вновь поднялся в воздух и направился из Харбина в Хэйхэ. Кроме маршрута Харбин — Хэйхэ, самолету предстоит еще выполнить рейсы по маршрутам Харбин — Удаляньчи, Харбин — Фуюань и Фуюань — Цзямусы.

Рейсы по названным 4 региональным авиалиниям выполняются в районах с морозным климатом, что предъявляет особые требования, как к самому самолету, так и к членам его экипажа.

"Холодные районы предъявляют особые требования к двигателям, электропитанию и гидравлической системе самолета, — сказал главный конструктор самолета ARJ21 Чэнь Юн. — Ранее ARJ21 уже прошел летные испытания в условиях экстремально низких температур".

Напомним, что в декабре 2017 года ARJ21 совершил экспериментальные полеты в течение 19 летных дней между 7 аэропортами провинции Хэйлунцзян, что в полной мере продемонстрировало пригодность эксплуатации самолета в условиях экстремального холода.

С июня 2016 года Чэндуская авиакомпания — первый в мире эксплуатант регионального самолета ARJ21 — приобрела 5 самолетов, которые перевезли в общей сложности 65 тыс. с лишним пассажиров.

Разработчик ARJ21 — Китайская корпорация коммерческой авиации /СОМАС/. Самолет рассчитан на 78-90 посадочных мест, его дальность полета — от 2225 до 3700 км. -0-