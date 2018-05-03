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Спасательные силы ТОФ привели в повышенную готовность из-за циклона в Приморье
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Спасательные силы ТОФ привели в повышенную готовность из-за циклона в Приморье 

ТАСС 32 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /ТАСС/. Спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) привели в повышенную готовность из-за циклона, который принес в Приморье дождь и сильный ветер, и могут при необходимости выйти в море. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"В связи с резким ухудшением погодных условий в Приморье, связанным с прохождением циклона из акватории Японского моря, поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота приведены в повышенную готовность. Спасательные буксиры и специализированные суда в случае необходимости готовы выйти в море. Из-за сильного северо-восточного ветра, достигающего в порывах 25 метров в секунду, с ливневым дождем предприняты дополнительные меры безопасности в местах стоянок надводных кораблей и подводных лодок, скорректированы планы боевой подготовки сил во флотских полигонах, а полеты морской авиации выполняются по фактическим погодным условиям", — проинформировал Воскресенский.
По его словам, оперативные службы флота и специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ ведут постоянный мониторинг ситуации.
Как сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Владивосток, все морские суда укрылись и находятся в безопасности. По данным на утро четверга, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, специалисты следят за обстановкой и готовы принять все необходимые меры.
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