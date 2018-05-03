Ещё
Быстроходные катера Балтийского флота отработали высадку десанта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Быстроходные катера Балтийского флота отработали высадку десанта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях задействованы быстроходные десантные катера Балтийского флота типа «Серна» (проект 11770) и «Дюгонь» (проект 21820).
Экипажи быстроходных десантных катеров «Серна» и «Дюгонь» приступили к учениям на Балтике.
С бойцами на борту они выполняют сразу несколько учебных задач: на скорости до 35-ти узлов маневрируют под огнем противника, при этом метко поражая воздушные и наземные цели из крупнокалиберных пулеметов.
С борта катеров прямо в воду ныряют бронетраспортеры. Многотонные машины спокойно преодолевают сотни метров до побережья. Затем происходит высадка и быстрое развертывание морской пехоты.
В ходе учений экипажи кораблей отработали задачи по прорыву обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.
ТК «Звезда»: последние новости
В НАТО обеспокоены растущей мощью Черноморского и Северного флота России Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ объяснила отказ от встречи с британцами60
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США421
Банки начали переводить деньги на карты по-новому13
«Они обречены»31
КНР разместила ракетные комплексы на спорных островах12
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение