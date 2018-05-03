Быстроходные катера Балтийского флота отработали высадку десанта

В учениях задействованы быстроходные десантные катера Балтийского флота типа «Серна» (проект 11770) и «Дюгонь» (проект 21820).

Экипажи быстроходных десантных катеров «Серна» и «Дюгонь» приступили к учениям на Балтике.

С бойцами на борту они выполняют сразу несколько учебных задач: на скорости до 35-ти узлов маневрируют под огнем противника, при этом метко поражая воздушные и наземные цели из крупнокалиберных пулеметов.

С борта катеров прямо в воду ныряют бронетраспортеры. Многотонные машины спокойно преодолевают сотни метров до побережья. Затем происходит высадка и быстрое развертывание морской пехоты.

В ходе учений экипажи кораблей отработали задачи по прорыву обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.