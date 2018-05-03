В Восточном военном округе 4 тыс. военнослужащих готовы помогать тушить лесные пожары

ВЛАДИВОСТОК , 3 мая. / ТАСС /. Более 4 тыс. военнослужащих в Восточном военном округе готовы помогать в ликвидации лесных пожаров на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Республике Бурятия . Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.

"В Восточном военном округе более 4 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности в период пожароопасной обстановки. Всего для ликвидации пожаров, в том числе для оказания помощи при тушении крупных лесных пожаров, задействовано около 200 пожарных команд, из них более 20 гарнизонных, задействовано более 230 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной (пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КамАЗ)", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд, которые при необходимости также привлекут к тушению и ликвидации последствий пожаров.

Помимо этого, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности около складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.