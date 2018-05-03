Ещё
В Восточном военном округе 4 тыс. военнослужащих готовы помогать тушить лесные пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Восточном военном округе 4 тыс. военнослужащих готовы помогать тушить лесные пожары 

ТАСС 22 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /ТАСС/. Более 4 тыс. военнослужащих в Восточном военном округе готовы помогать в ликвидации лесных пожаров на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Республике Бурятия. Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.
"В Восточном военном округе более 4 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности в период пожароопасной обстановки. Всего для ликвидации пожаров, в том числе для оказания помощи при тушении крупных лесных пожаров, задействовано около 200 пожарных команд, из них более 20 гарнизонных, задействовано более 230 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной (пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КамАЗ)", — говорится в сообщении.
Кроме того, уточнили в пресс-службе, в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд, которые при необходимости также привлекут к тушению и ликвидации последствий пожаров.
Помимо этого, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности около складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.
ТАСС: последние новости
Южная Корея не собирает выводить войска США даже после подписания договора о мире с КНДР Британские истребители будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем Министр обороны Грузии заявил, что программу военного сотрудничества с США запустят в мае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ объяснила отказ от встречи с британцами31
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США382
Банки начали переводить деньги на карты по-новому8
«Они обречены»8
Мацейчука наказали285
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение